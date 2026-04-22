В Україні за місяць суттєво зріс попит на автобуси: які моделі купують найчастіше

Березнева статистика реєстрацій автобусів відображає значне зростання активності відносно лютого.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"Найбільш вражаючу динаміку продемонстрував сегмент нових імпортованих машин, який зріс на 307,7%. Це вказує на виконання великих муніципальних або приватних контрактів на оновлення парків міського та приміського транспорту", – зазначають аналітики.

Йдеться, що внутрішні перепродажі залишаються основним каналом обігу техніки (355 угод), продемонструвавши ріст на 47,9% порівняно з лютим. Проте у річному вимірі ринок все ще демонструє відставання на 9,9%.

Лідером перепродажів залишається Mercedes-Benz Sprinter, який фактично монополізував нішу приміських та міжміських експрес-перевезень. Примітною є друга позиція моделі VDL Citea — це свідчить про активну ротацію вживаних європейських низькопідлогових автобусів на внутрішньому ринку.

Традиційні для України моделі (Еталон, Богдан) утримують свої позиції у сегменті шкільних та бюджетних приміських перевезень.

Зазначається, що сегмент імпорту вживаних автобусів зріс на 26%, стабілізувавшись на позначці 97 одиниць. Окрім незмінних лідерів у малому класі (Sprinter, Vario), імпортери активно ввозять великі міські автобуси (Mercedes-Benz Citaro) та туристичні лайнери (Setra, Van Hool).

За даними аналітиків, сумарно ринок нових автобусів у березні склав 101 одиницю. Головним трендом став ріст імпорту нових машин (53 шт.), що вперше за довгий час перевищило обсяги внутрішнього виробництва (48 шт.).

Лідером ринку став Isuzu Citiport, що вказує на реалізацію цільових програм оновлення міських флотів. Високі позиції займають також нові Ford Transit, які використовуються як соціальний та корпоративний транспорт.

Вітчизняні виробники (БАЗ, Богдан/Ataman, ЗАЗ) у березні зафіксували спад виробництва на 20% порівняно з лютим. Основна частина виготовленої техніки — це приміські моделі малого класу, що традиційно закуповуються за бюджетні кошти.

Як зазначають експерти, позитивна динаміка у річному вимірі (+71,4% для українського в-ва) вказує на поступове відновлення роботи заводів після минулорічної стагнації.

Нагадаємо:

У січні на внутрішньому ринку було укладено 247 угод купівлі-продажу. Сегмент імпорту вживаної техніки поповнився на 85 одиниць, а нових автобусів було зареєстровано 98 штук.