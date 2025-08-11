Рекорд "таможенного безвиза": в июле было наибольшее количество перемещений товаров

В июле количество перемещений товаров из Украины по процедуре совместного транзита (NCTS) как таможня отправления, пересекла отметку в 8346 перемещений.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, чтоэто самый высокий показатель за месяц с момента старта использования в Украине NCTS с 1 октября 2022 года.

С начала международного применения в Украине процедуры совместного транзита (NCTS) общее количество деклараций составило 208 тыс. деклараций: таможня отправления (Т1) - 157 тыс. и как таможня назначения (Т2) - 51 тысяч, информирует ведомство.

Напомним:

В течение января-июля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали - на $23,2 млрд.