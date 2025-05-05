Регулятор остановил лицензию УМВБ законно - решение Верховного суда

Универсальная товарная биржа "Контрактовый дом УМВБ" осуществляла деятельность без надлежащей лицензии, постановил Верховный Суд. Он подтвердил правомерность действий регулятора, который остановил действие лицензии УМВБ.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"В результате длительного судебного процесса Кассационный административный суд подтвердил правомерность действий регулятора и признал деятельность биржи такой, что осуществлялась без надлежащей лицензии", - отмечает НКЦБФР.

Суд отметил обязательность лицензирования деятельности по организации централизованных торгов, независимо от вида продукции.

Определяющим для статуса организованного товарного рынка является не вид продукции, которой торгуют, а то, как именно проходят торги - соответствуют ли они требованиям закона и официально зарегистрированным правилам биржи.

"Биржевой аукцион не является отдельным видом деятельности, а представляет собой одну из форм проведения биржевых торгов. Следовательно, деятельность ответчика по организации торгов на товарной бирже в виде биржевого аукциона является формой осуществления профессиональной деятельности на организованном товарном рынке. Такая деятельность подпадает под правовое регулирование и требует получения соответствующей лицензии", указано в решении суда.

Решение по УТБ "Контрактовый дом УМВБ" вступило в законную силу 29 апреля 2025 года. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.

Деятельность на рынках капитала должна базироваться на строгом соблюдении установленных правил и лицензирование является обязательным условием легальной деятельности, отмечает регулятор.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила до окончания военного положения остановить действие лицензии "Украинской межбанковской валютной биржи" еще три года назад, 13 мая 2022 года. Основанием стала информация о том, что лица, связанные с конечными бенефициарными владельцами биржи и ее правлением, вели деятельность без соответствующей лицензии.

Ранее, в апреле 2022 года, "Нафтогаз" возобновил биржевую торговлю газом, выбрав для этого именно площадку УМВБ. Тогда на УМВБ провели шесть аукционов, на которых реализовали 37,35 млн куб м газа на 1,134 млрд грн с НДС.

Средняя цена тысячи кубометров превысила 30 тыс грн, в то время, как реальная цена на газ на украинском рынке в тот период составляла около 28 тыс грн за тыс куб м. То есть продавец, имя которого биржа не раскрывает, всего за две недели мог дополнительно заработать десятки миллионов гривен.

До первых сделок на этой бирже у участников рынка возникло много вопросов, о шр ЭП подробно писала. Вопросы у трейдеров возникли как к прозрачности аукционов, доступа к бирже, так и к конкурентности торгов и функционалу площадки. В частности, трейдеры не могли пройти аккредитацию УМВБ онлайн, эта опция была недоступна.

Ключевым вопросом было, по какому принципу государственная компания "Нафтогаз" выбрала для торговли газом УМВБ. Выбор главы НАК Юрия Витренко удивил участников рынка: до апреля 2022 года эта биржа почти не торговала газом.

Причем площадку выбрали заранее: по данным источников ЭП, руководители подразделений "Нафтогаза" получили поручение "проработать возможность привлечения УМВБ для реализации своей продукции" еще 21 октября 2021 года, а лицензию НКЦБФР биржа получила 30 ноября.

УМВБ Александра Гинзбурга имела славу площадки, которая годами помогала Игорю Коломойскому в реализации нефти тогда де-факто подконтрольной ему "Укрнафты".

На торгах 27 апреля де-юре государственная компания "Укрнафта" продала фирмам из орбиты группы "Приват" сжиженный газ почти вдвое дешевле рыночных цен. И потеряла около 320 млн грн.

Именно после скандала с продажей сжиженного газа этим фирмам из орбиты группы "Приват" ГБР начало расследование, а регулятор остановил лицензию ЧАО "УМВБ".

После того, как "УМВБ" потерял лицензию, "Нафтогаз Трейдинг" также временно прекратил закупать газ на внутреннем рынке. Но 2 июня 2022 года УМВБ создала новую площадку - ООО "СааС платформа ЮАйСии" - на которой уже через 19 дней были проведены торги.

Как сообщалось, эта платформа также не имеет лицензии на биржевую торговлю. Уставный капитал компании составляет всего 1000 грн, 40 из которых внес руководитель Владислав Кравец, а еще 960 грн - ЧАО "УМВБ", конечным бенефициаром которой является Александр Гинзбург, так же, как и группы "УМВБ".