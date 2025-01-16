Бізнес-об’єднання закликали Раду не скасовувати "правки Лозового"

Частина бізнес-об’єднань висловилась проти ухвалення законопроєкту №12367, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону "Про прокуратуру", вважаючи, що ці зміни можуть призвести до потенційного тиску на бізнес, а також створити підстави для свавілля правоохоронних органів.

Про це мова йде в їхній спільній заяві 16 січня.

Бізнес-спільнота занепокоєні проєктом закону №12367, а також альтернативними №12367-1, №12367-2, №12367-3.

Підприємці вважають, що запропоновані зміни створюють ризики порушення принципу презумпції невинуватості, принципу змагальності сторін та покладення тягаря доведення на сторону захисту, що суттєво впливає на бізнес-середовище України.

У заяві йдеться, що проєкти передбачають автоматичне продовження строків досудового розслідування, а також відсутність автоматизму закриття справ у звʼязку з закінченням строків досудового розслідування і перекладення тягаря доведення на сторону захисту.

"Через таку невизначеність і можливість зловживань, правоохоронці направлятимуть обвинувальні акти в суди, а на етапі підготовчого провадження вже нічого не можна буде зробити, як це зараз передбачено, і стороні захисту потрібно буде проходити всю процедуру судового розгляду", - йдеться в заяві, в якій також наголошується, що такі зміни вносять ще більшу невизначеність в рамках кримінальних проваджень, паралізації та блокування його господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків.

Бізнес-об’єднання закликали Верховну Раду та народних депутатів не підтримувати законопроекти, а натомість ініціювати широке обговорення з представниками бізнесу, експертами та громадськістю для розробки змін, які сприятимуть покращенню доступу до правосуддя без створення додаткових ризиків для бізнесу.

Заяву підтримали Федерація роботодавців України, Асоціація Підприємців-ветеранів АТО, Спілка українських підприємців, Спілка Diia.City United, Маніфест 42, Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, Український союз промисловців і підприємців, Міжнародна бізнес-спільнота Board, Торгово-промислова палата України.

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Нагадаємо:

"Правки Лозового" передбачали обов’язкове закриття кримінального провадження після спливу строків розслідування.

Кабінет міністрів виніс на розгляд парламенту законопроєкт №12367 про скасування "правок Лозового" 30 грудня 2024 року. Проєкт закону розроблено на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом у рамках програми розширеного фінансування.

У Меморандумі зазначено, що законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізувати наслідки спливу строків досудового розслідування (зокрема, у справах про корупцію), що нівелює дію норм "правок Лозового".