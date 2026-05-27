Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі

Андрій Муравський — 27 травня, 14:00
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі

Верховна Рада ухвалила закон "Про публічні закупівлі", який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Прийнятий Закон (№11520) є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні.

Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС.

"Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позицій України у переговорах щодо вступу до ЄС", – говориться у повідомленні.

Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням.

Головним з опрацювання законопроєкту про публічні закупівлі був комітет з питань економічного розвитку.

За законопроєкт в цілому віддали голоси 245 парламентарів.

"Закон Світового банку, це розблокує 3,5 мільярда доларів", – зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до законопроекту про публічні закупівлі, який має пройти друге читання, комітет ВР з питань економічного розвитку пропонує низку змін. Зокрема, йдеться про надання державним замовникам права офіційно залучати професійних закупівельників за контрактом, удосконалення правових норм у питаннях оскарження в АМКУ тощо.

Раніше Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Верховна рада законодавство

законодавство

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі
Як реформувати комунальні підприємства
Рада не проголосувала за ПДВ на посилки вартістю до 150 євро

Останні новини