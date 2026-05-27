Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі

Верховна Рада ухвалила закон "Про публічні закупівлі", який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Прийнятий Закон (№11520) є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні.

Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС.

"Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позицій України у переговорах щодо вступу до ЄС", – говориться у повідомленні.

Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням.

Головним з опрацювання законопроєкту про публічні закупівлі був комітет з питань економічного розвитку.

За законопроєкт в цілому віддали голоси 245 парламентарів.

"Закон Світового банку, це розблокує 3,5 мільярда доларів", – зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше повідомлялося, що до законопроекту про публічні закупівлі, який має пройти друге читання, комітет ВР з питань економічного розвитку пропонує низку змін. Зокрема, йдеться про надання державним замовникам права офіційно залучати професійних закупівельників за контрактом, удосконалення правових норм у питаннях оскарження в АМКУ тощо.

Раніше Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.