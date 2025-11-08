Пункти пропуску на кордоні відновили роботу після збою – митниця

Всі пункти пропуску на державному кордоні України відновили роботу після технічного збою.

Про це повідомила Державна митна служба.

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України", – йдеться в повідомленні.

Митники нагадали, що пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

Нагадаємо:

8 листопада на всьому кордоні України тимчасово припинено пропускні операції. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці.

Технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, не вплинув на залізничне сполучення.