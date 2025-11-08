Збій у системі митниці не вплинув на рух міжнародних поїздів – ДПСУ

Рух міжнародних пасажирських поїздів та оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на вʼїзд так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, не вплинув на залізничне сполучення. Причиною збою стало відключення електроживлення після ворожого обстрілу енергооб'єктів", – зазначили в ДПСУ.

Також прикордонники забезпечують пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, крім пунктів пропуску "Дякове" та "Селменці".

Нагадаємо:

8 листопада на всьому кордоні України тимчасово припинено пропускні операції. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці.