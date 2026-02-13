Збій у Glovo: користувачам повернуть чайові та повну вартість замовлення

Сервіс кур'єрської доставки Glovo поверне користувачам не лише помилково списані онлайн-чайові для кур'єрів, а й повну вартість усього замовлення.

Про це розповіли у пресслужбі Glovo у коментарі ЕП.

"Компанія Glovo прийняла рішення повернути не лише суму некоректно списаних онлайн-чайових, а й повну вартість самих замовлень. Процес рефандів уже триває, і наша команда підтримки зараз особисто контактує з кожним із 346 постраждалих користувачів", – повідомили у компанії.

У Glovo уточнили, що технічний збій стався під час планового оновлення та тестування нових конфігурацій системи нарахування онлайн-чайових.

"У процесі впровадження змін стався збій у налаштуваннях алгоритму, що призвело до некоректного формування сум у частини користувачів. Цей процес був глобальним і зачепив кілька ринків присутності сервісу… Наразі ми вже впроваджуємо додаткові багаторівневі фільтри та жорсткі технічні ліміти, щоб повністю виключити можливість повторення подібних інцидентів у майбутньому", – запевнили в компанії.

Після того, як компанія почала процес повернення коштів, деякі користувачі скаржились, що вони не отримали гроші у повному обсязі. У компанії зазначили, що така ситуація могла бути лише на початку усунення проблеми.

"У той момент технічна команда ще працювала над локалізацією збою, тому підтримка діяла за стандартними протоколами. Наразі ця ситуація врегульована – ми здійснюємо повне повернення коштів на банківські картки", – наголосили у Glovo.

Нагадаємо:

11 лютого користувачі Glovo почали масово скаржитися у соціальних мережах, що сервіс доставки списує з них величезні суми як чайові кур'єрам.

Наступного дня компанія заявила, що що виправила технічний збій і поверне кошти всім постраждалим.