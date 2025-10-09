"ПРОЗОРРО" за рекомендацією "антимонопольників" покращило систему

У електронній системі закупівель з’явилася можливість розміщувати пояснення щодо розгляду скарг органом оскарження АМКУ.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

"На адресу комітету надходили численні звернення замовників та учасників процедур закупівель, які повідомляли про неможливість розміщення пояснень щодо розгляду скарг комісією через електронну систему закупівель", – розповіла уповноважена з розгляду скарг Інна Романенко.

Тому АМКУ надіслав лист до ДП "ПРОЗОРРО" щодо необхідності усунення такої технічної невідповідності, внесення відповідних змін до функціоналу системи та відновлення для замовників можливості надавати пояснення та документи відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

"Як результат – ДП "ПРОЗОРРО" внесло відповідні зміни до функціоналу системи та усунуло цю технічну невідповідність, – говориться у повідомленні.

Комісія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у ІІІ кварталі 2025 року ухвалила 4568 рішень. З них у суді оскаржувалися 43 рішення, але жодне з рішень не було скасовано судом остаточно.

У третьому кварталі року спостерігається стабільно високий рівень навантаження на орган оскарження, розповів уповноважений з розгляду скарг Євгеній Бєгалов.

Проте це не впливає на ефективність роботи Комісії, що підтверджується судовою практикою, запевнив він.

АМКУ зазначає, що невиконання рішень органу оскарження тягне за собою адміністративну відповідальність. Йдеться про накладення штрафу на керівника замовника від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протягом звітного періоду було виявлено 19 випадків не виконання таких рішень, щодо яких проінформовано ДАСУ.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції десятьом банкам щодо кешбек-програм.

Раніше повідомлялося, що автоматичне припинення виконання рішень АМКУ у разі їх оскарження призводить до тривалих затримок виплат. Проблему має допомогти вирішити законопроєкт, який передбачає, що подання позову не зупиняє виконання рішення, а також вводить солідарну, субсидіарну відповідальність і правонаступництво, зазначають у Рахунковій палаті.