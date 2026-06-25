Антимонопольний дозволив "Креді Агріколь" придбати банк "Львів"
Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ "Креді Агріколь Україна" на набуття контролю над АТ "АКБ "Львів".
Про це йдеться у рішенні АМКУ.
Раніше "Креді Агріколь Україна" підписав угоду з банком "Львів", який орієнтований на малий та середній бізнес.
Контроль над АТ "АКБ "Львів" дозволяє "Креді Агріколь" зміцнити свої позиції у Західній Україні, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі.
"Львів" має понад 37 тисяч роздрібних клієнтів та декілька тисяч клієнтів малого та середнього бізнесу, зокрема сільськогосподарських компаній.
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Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що банк "Креді Агріколь Україна" підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу банку "Львів", який орієнтований на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові.