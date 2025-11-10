Програма "єВідновлення": компенсації склали вже понад 52 мільярди гривень

Cтаном на 10 листопада компенсації отримали 145 226 українських родин на загальну суму 52,33 мільярди гривень.

Про це у Телеграм повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України

За пошкоджене житло понад 116 500 тисяч родин отримали 11,4 мільярдів гривень. Цей тип компенсацій включає дві категорії – виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 800 гривень та 341 500 гривень відповідно.

"За знищене житло — майже 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 40 мільярдів гривень. При цьому вже придбали нове житло понад 18 600 тисяч сімей, з них понад 8,6 тисяч – родини внутрішньо переміщених осіб", – повідомляє відомство.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. Кошти першого траншу отримали 704 родини на загальну суму 850,2 млн гривень. А також 63 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 81,1 млн грн.

"Державна програма компенсацій єВідновлення активно продовжує свою роботу. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій", – зазначає міністерство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в "Дії" до "єВідновлення" відтепер можна подати нову заяву про повторне пошкодження житла.

Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення".