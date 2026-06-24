Працевлаштування людей віком від 50 років: у Мінекономіки поділились першими результатами

В рамках програми "Досвід має значення" для людей віком 50+ вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства.

У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Станом на 22 червня 1 554 українці вже працевлаштувалися або почали стажування.

Загалом до програми долучилися 2 312 кандидатів, а роботодавці розмістили 2 657 вакансій.

Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області.

Найбільший попит зараз мають такі фахівці: продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори.

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Нагадаємо:

Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму – його назвали головною перешкодою для ведення бізнесу під час війни 69% підприємств, які взяли участь в опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3,1 мільйона осіб протягом 3-5 років після завершення війни.