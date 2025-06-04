Продажі Volvo впали на 12%: електрокари втратили понад чверть ринку
Компанія Volvo Cars продала 59 822 автомобілі у травні — це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це пише Reuters.
Продажі повністю електричних авто знизилися на 27%, склавши 21% від загального обсягу реалізації. Усі електрифіковані моделі, включаючи гібриди, показали спад на 20% і охопили 44% усіх продажів.
Минулого місяця компанія оголосила про скорочення 3 000 переважно офісних працівників. Причини — зростаючі витрати, нестабільний попит на електромобілі та нові торгові мита з боку США.
У квітні Volvo також відкликала свій прогноз прибутків на наступні два роки через невизначеність у сфері торгівлі.
Нагадаємо:
Volvo Car AB звільнить близько 7% співробітників по всьому світу — це орієнтовно 3 000 посад, включно з 1 000 консультантами.
Novo Energy, спільне підприємство Volvo Cars, оголосило про звільнення 150 працівників — половини своєї команди — на тлі економічних труднощів і банкрутства шведського виробника акумуляторів Northvolt.