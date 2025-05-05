Volvo скорочує половину штату на підприємстві з виробництва батарей

Novo Energy, спільне підприємство Volvo Cars, оголосило про звільнення 150 працівників — половини своєї команди — на тлі економічних труднощів і банкрутства шведського виробника акумуляторів Northvolt.

Про це пише Reuters.

"Попри всі зусилля щодо збереження бізнесу та активний пошук нового технологічного партнера, нинішні економічні виклики та ринкові умови унеможливили продовження роботи в колишньому обсязі", — пояснив генеральний директор Novo Energy Едріан Кларк.

Підприємство, створене у 2021 році Volvo та Northvolt, мало збудувати завод із виробництва батарей у Гетеборзі на заході Швеції. Ще в січні компанія скоротила 30% персоналу як частину програми економії.

Наразі Novo Energy планує зберегти обмежену діяльність і завершити першу фазу будівництва. Водночас компанія продовжує шукати нового партнера та оцінює варіанти, які дозволять відновити повноцінну роботу.

У лютому Volvo викупила частку Northvolt у спільному підприємстві фактично за символічну суму, після того як колишній партнер оголосив про банкрутство в березні.

Нагадаємо:

Згідно з новим дослідженням, Європа ризикує стати "складальним заводом" для китайських виробників акумуляторів, якщо на континенті не будуть введені в дію правила, які забезпечать передачу технологій і навичок в обмін на державну допомогу.

Шведська компанія Northvolt, яка мала стати основним у Євросоюзі конкурентом Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів, подала заяву про банкрутство.

Китайська акумуляторна промисловість стикнулась з укрупненням підприємств, що призвело до зменшення інвестицій та виходу з неї менших гравців.