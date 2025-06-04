Продажи Volvo упали на 12%: электрокары потеряли более четверти рынка

Компания Volvo Cars продала 59 822 автомобиля в мае - это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Reuters.

Продажи полностью электрических авто снизились на 27%, составив 21% от общего объема реализации. Все электрифицированные модели, включая гибриды, показали спад на 20% и охватили 44% всех продаж.

В прошлом месяце компания объявила о сокращении 3 000 преимущественно офисных работников. Причины - растущие расходы, нестабильный спрос на электромобили и новые торговые пошлины со стороны США.

В апреле Volvo также отозвала свой прогноз прибыли на следующие два года из-за неопределенности в сфере торговли.

Напомним:

Volvo Car AB уволит около 7% сотрудников по всему миру - это ориентировочно 3 000 должностей, включая 1 000 консультантов.

Novo Energy, совместное предприятие Volvo Cars, объявило об увольнении 150 работников - половины своей команды - на фоне экономических трудностей и банкротства шведского производителя аккумуляторов Northvolt.