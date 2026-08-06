Суд забов’язав "Укррічфлот" Григоришина сплатити великий борг за електроенерію

Господарський суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "Енера Київ" до ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" та постановив стягнути з компанії понад 523 тис. грн заборгованості та нарахувань за договором постачання електроенергії.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на рішення суду.

У листопаді 2025 року між сторонами було укладено договір постачання електроенергії. У період з грудня 2025 року по лютий 2026 року "Енера Київ" поставила компанії бізнесмена Костянтина Григоришина електроенергію на 513,3 тис. грн, однак споживач своєчасно за неї не розрахувався.

У результаті суд постановив стягнути з відповідача 513,3 тис. грн основного боргу, 3,2 тис. грн 3% річних, 6,3 тис. грн інфляційних втрат і 6,3 тис. грн судового збору.

Під час розгляду справи "Укррічфлот" посилався на форс-мажорні обставини, пов'язані з повномасштабною війною, пише ExPro.

Компанія зазначала, що втратила можливість здійснювати судноплавну діяльність через пошкодження активів, підрив Каховської ГЕС та виведення з експлуатації Середньодніпровського шлюзу, а також просила звільнити її від сплати інфляційних втрат і 3% річних.

Втім суд зазначив, що сам факт дії воєнного стану та наявність сертифікатів про форс-мажор не звільняють сторону від відповідальності автоматично.

Крім того, суд звернув увагу, що договір постачання електроенергії було укладено вже після настання зазначених обставин — у листопаді 2025 року. Відтак, на думку суду, відповідач усвідомлював ризики, пов'язані з виконанням своїх договірних зобов'язань, на момент його підписання.

Нагадаємо:

Раніше детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру генеральному директору "Судноплавна компанія "Укррічфлот" в ухиленні від сплати 10,3 млн грн податків.