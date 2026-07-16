Приватним ППО забезпечено вже понад півсотні компаній

Станом на середину липня до експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилась вже 51 компанія, бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони чотирьох підприємств.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міноборони надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони.

На початку червня приватна протиповітряна оборона налічувала 30 підприємств.

"Нині бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони чотирьох підприємств. Вони збили понад 50 БпЛА типу Shahed та розвідувальних дронів типу Zala", – говориться у повідомленні.

Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору.

Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони.

"Це потрібно, щоб посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника", – зазначили у міністерстві.

Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ, нагадують у відомстві.

У квітні приватна ППО вперше збила реактивний "шахед" на швидкості понад 400 км/год.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд вносить зміни до проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.

Як повідомлялося, приватні групи протиповітряної оборони, які захищають українські порти під час російських повітряних атак, продемонстрували ефективність – є перші збиття ворожих дронів.

Наприкінці березня повідомлялося, що одна з компаній-учасників експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже підготувала власну групу, ще на 13 підприємствах групи формують.