Приватизація "Сумихімпрому": ФДМУ назвав дату аукціону

Аукціонна комісія визначила дату проведення аукціону з приватизації ПАТ "Сумихімпром". Він відбудеться 13 січня 2026 року.

Про це інформує Фонд державного майна.

Аукціон відбудеться онлайн у системі "Prozorro.Продажі", стартова ціна — 1,088 млрд гривень, говориться у повідомленні.

"Рішення про умови та ціну затвердив Кабмін — тепер усе готово до прозорої приватизації", – зазначає ФДМУ.

Серед умов приватизації збереження профільної діяльності, інвестиції не менше 150 млн грн у модернізацію та енергомодернізацію, погашення боргів (зарплати, податки, Пенсійний фонд, кредиторка — крім підсанкційних осіб.

А також забезпечення соціальних гарантій для працівників, а також без звільнень у перші 6 місяців, дотримання екологічних норм, виконання колективного договору і сплата дивідендів до держбюджету за 2025 рік та до дати продажу ПАТ.

"Це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості", – зазначає ФДМУ.

"Це не просто продаж активу, це стратегічна можливість для інвестора задля розвитку української хімічної галузі й важливий крок для зміцнення економіки країни", – додає фонд.

Нагадаємо:

Раніше Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.

Раніше повідомлялося, що менеджмент ПАТ "Сумихімпром" розробив стратегію розвитку підприємства, спрямовану на беззбитковість у короткі терміни. План передбачає поетапне введення в експлуатацію різних цехів та розширення номенклатури продукції.