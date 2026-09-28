РФ атакувала відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині

Російські загарбники атакували відділення логістичної компанії у місті Синельникове, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ганжа не уточнює про яку саме компанію йдеться, але в місцевих пабліках стверджують, що мова про "Нову пошту".

На місці спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей, ще троє наразі не виходять на звʼязок. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.