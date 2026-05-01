В Одесі з'явились поштомати "Укрпошти"

Одеса стала другим українським містом, де "Укрпошта" розгортає мережу поштоматів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Після запуску 70 поштоматів у Києві компанія відкрила ще 30 в Одесі, продовживши розширення мережі альтернативних точок отримання", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони можуть працювати навіть за відсутності електроенергії чи інтернет-з'єднання, а скористатися ними можна не лише через застосунок, а й за допомогою SMS-коду. Тож цей формат доступний і для клієнтів, які не користуються смартфоном.

До кінця року "Укрпошта" планує збільшити мережу до 1000 поштоматів у різних містах України.

Паралельно компанія розвиває цифрові інструменти керування доставкою. У застосунку "Укрпошта 2.0" нещодавно з'явилися функції, які дають клієнтам більше контролю над посилкою, зокрема безкоштовна переадресація до прибуття у відділення та зміна отримувача.

14 квітня "Укрпошта" запустила доставку в поштомати без доплат і додала в застосунок управління відправленнями: перші 70 поштоматів запрацювали в Києві.