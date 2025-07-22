Прибуток американського автогіганта впав на третину через мита Трампа

General Motors заявила, що її прибуток у другому кварталі 2025 року скоротився на 32% через втрати від нових мит.

Про це пише Reuters.

Найбільший автовиробник США General Motors (GM) повідомив про падіння прибутку до $3 млрд у другому кварталі — це на 32% менше, ніж торік. Причина — торговельні мита, які, за словами компанії, уже коштували їй $1,1 млрд.

GM очікує, що вплив тарифів лише посилиться у третьому кварталі. Компанія зберегла річний прогноз на рівні $10–12,5 млрд скоригованого прибутку, хоча визнає, що мита можуть зменшити його на $4–5 млрд. GM планує компенсувати близько 30% цього ефекту за допомогою внутрішніх заходів.

Виручка за квартал знизилася на 2% — до $47 млрд. Прибуток на акцію склав $2,53 (торік — $3,06). Аналітики очікували гірших показників ($2,44 за акцію). Акції GM впали на 3% у передринковій торгівлі.

Попри негативний вплив мит, базовий бізнес GM демонструє стабільність. Продажі в США зросли на 7%, компанія зберігає високі ціни на позашляховики та пікапи. Водночас GM вийшла на невеликий прибуток у Китаї — після торішніх збитків.

Нагадаємо:

General Motors отримала рекордний скоригований операційний прибуток у 2024 році завдяки високим цінам і зниженню запасів, навіть попри те, що його чистий прибуток постраждав від реструктуризації бізнесу в Китаї.