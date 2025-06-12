Прем'єр доручив розробити механізм компенсації різниці в тарифах через руйнування Каховської ГЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил двум министерствам разработать бюджетную программу для компенсации разницы в тарифах на электроэнергию, возникшей из-за разрушения Каховской ГЭС.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

Такие задачи поставили Министерству развития общин и территорий и Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Люди не должны переплачивать из-за российского теракта, а в дальнейшем платить тот же тариф, который был до подрыва ГЭС. Это касается всех областей, которых это коснулось", - отметил Шмыгаль во время регионального правительственного совещания.

Напомним:

Ранее сообщалось, что 31 мая 2024 года Кабинет Министров принял постановление, которым установил единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года.

Тогда у министр энергетики Герман Галущенко назвал повышение тарифов "тяжелым, но необходимым шагом", который нужен для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. И добавил, что если бы Россия ее систематически не разрушала, тарифы оставались бы неизменными.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был нанесен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн, сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба.

Также в "Укргидроэнерго" сообщили, что готовы в любой момент после окончания войны начать работать над восстановлением разрушенной плотины Каховской ГЭС, но не готовы тратить средства на проекты, которые потом, возможно, не будут реализованы.

Исполняющий обязанности генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий заверил, что есть понимание относительно подготовительных работ, в частности, откуда будут подъезжать машины, где будут находиться коммуникации и где насыпаться временная дамба.