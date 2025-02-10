Контрабанда електронних сигарет: правоохоронці зупинили незаконну торгівлю

Бюро еконономічної безпеки зупинило розповсюдження контрафактних підакцизних товарів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, група осіб продавала електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів. Рекламували підакцизну продукцію у групах в Telegram. Замовлення покупцям відправляли поштою.

Співробітники БЕБ провели обшуки у складських приміщеннях, які знаходяться у Хмельницбкому, та за адресами проживання фігурантів. Вилучили майже 2 тис. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 3 млн грн.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило організовану групу осіб, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.