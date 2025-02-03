Підробляли парфуми та косметику відомих брендів: правоохоронці викрили злочинців

Бюро економічної безпеки викрило організовану групу осіб, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, фігуранти порушили права інтелектуальної власності, внаслідок чого міжнародним компаніям було заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що підроблену продукцію продавали через вебсайти та точки роздрібної торгівлі. Доставляли фальсифікат за допомогою сервісу поштових перевезень.

Правоохоронці провели тестові закупівлі зразків такої продукції та дослідження, які підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам компаній.

Під час обшуків детективи вилучили понад 10 тисяч одиниць готової продукції – парфумів, та близько 30 тонн товарно-матеріальних цінностей: інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар з хімічними елементами, флаконів тощо.

Досудове розслідування триває.

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