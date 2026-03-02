Інвалідність за 4600 доларів: правоохоронці викрили схему на Вінниччині

Прокуратура викрила схему двох медичних працівниць на Вінниччині, яка за гроші передбачала виготовлення фіктивних медичних документів для встановлення інвалідності.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Фігурантки – сімейна лікарка приватної клініки та завідувачка відділення міської лікарні. За один пакет документів для встановлення інвалідності ІІ групи вони вимагали 4600 дол. США.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 950 тис. грн, 221 тис. дол., 5740 євро та 87 ювелірних виробів.

Злочинницям повідомлено про підозру за підробку документів, вимагання й одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою та одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців.

Нагадаємо:

27 лютого Київська прокуратура повідомила про підозру шахраю, який підробив документи одного з аграрних підприємств і разом зі спільниками заволодів 20 мільйонами гривень цього підприємства.

Також підозру в незаконному заволодінні 68 млн грн отримав бенефіціарний власник АТ "Сумиобленерго" Костянтин Григоришин та три посадовці компанії.