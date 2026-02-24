Правоохоронці проводять обшуки у корпорації "Київавтодор"

Правоохоронці проводять слідчі дії у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" в межах кримінального провадження, попереднього разу обшуки проводилися минулого тижня.

Про це інформує Київській міській державній адміністрації.

"Сьогодні, 24 лютого, у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" правоохоронці проводять слідчі дії", – говориться у повідомленні.

Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження. Аналогічні слідчі дії також проводилися і минулого тижня.

Зокрема, слідчі дії стосуються закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024–2025 роках. Наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень.

"У комунальній корпорації наголошують, що закупівлі проводили відповідно до процедур публічних закупівель. Працівники комунальної корпорації надають усі запитувані документи та сприяють правоохоронним органам", – говориться у повідомленні.

"Водночас проведення обшуків ускладнює оперативну роботу шляхово-експлуатаційних управлінь особливо в період підготовки до активної фази ліквідації аварійної ямковості після складного зимового періоду", – зауважують у КМДА.

Попри додаткове навантаження та постійний тиск правоохоронців, дорожники продовжують виконувати роботи задля безпечного пересування містом, зазначили у міській адміністрації.

Нагадаємо:

Експосадовцю КМДА повідомили про підозру: 3,6 мільйона гривень бюджетних коштів заплатили за роторну парковку, яку неможливо було змонтувати на території адміністрації на Хрещатику.

19 лютого 2025 року повідомлялося, що у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки.

У 2024 році правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК "Київавтодор.