У "Київавтодорі" проводять обшуки

19 лютого у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначають у "Київавтодорі", обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Комунальна корпорація "Київавтодор" наголошує, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Нагадаємо:

Правоохоронці у 2023 році проводили 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях "Київавтодору", районних КП ШЕУ (Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремону та утриманню автособільних шляхів").