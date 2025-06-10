Наслідки атаки на Київ: зруйноване приміщення та техніка "Київавтодору"

Унаслідок ворожої атаки дронів на столицю 10 червня пошкоджено адміністративну будівлю, склади та техніка одного зі шляхово-експлуатаційних підприємств КК "Київавтодор".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Через падіння уламків пошкоджено адміністративну будівлю, автомайстерню та ангар зі зберігання технічної солі.

Також внаслідок займання приміщень знищена вогнем спеціалізована техніка підприємства: трактор і автомобіль ГАЗ.

У "Київавтодорі" зазначили, що потерпілих серед працівників немає, підприємство працює у звичному режимі.

Нагадаємо:

У ніч проти 10 червня Росія вдарила по Україні 322 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося збити 284 з них.

У Києві внаслідок удару постраждали чотири людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.