Росіяни двічі атакували склад фармкомпанії "Тева в Україні"

У четвер, 3 вересня, склад фармацевтичної компанії "Тева в Україні" двічі зазнав ударів агресора.

Про це повідомила компанія у Facebook.

"Сьогодні склад "Тева в Україні" двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Найважливіше – усі наші колеги у безпеці, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

"Тева в Україні" зазначає, що компанія продовжує працювати і оцінює наслідки атаки.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.