Росіяни двічі атакували склад фармкомпанії "Тева в Україні"
У четвер, 3 вересня, склад фармацевтичної компанії "Тева в Україні" двічі зазнав ударів агресора.
Про це повідомила компанія у Facebook.
"Сьогодні склад "Тева в Україні" двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Найважливіше – усі наші колеги у безпеці, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
"Тева в Україні" зазначає, що компанія продовжує працювати і оцінює наслідки атаки.
Нагадаємо:
Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.