Повреждение подводных кабелей: Финляндия выдвинула обвинения капитану танкера

Национальная прокуратура Финляндии предъявила обвинения капитану танкера Eagle S и двум его помощникам по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе.

Об этом со ссылкой на официальное сообщение ведомства пишет ЦТС.

Отмечается, что судно, вероятно, повредило пять подводных кабелей, "протянув якорь по морскому дну примерно на 90 км".

"Кроме последствий, связанных с невозможностью использования кабелей, владельцы этой инфраструктуры понесли непосредственные убытки в размере не менее 60 млн евро только в виде расходов на ремонт", - говорится в заявлении.

"Повреждение высокопроизводительных линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей также, как предполагается, создало серьезную угрозу для энергоснабжения и телекоммуникаций в Финляндии, хотя предоставление услуг можно было бы обеспечить с помощью альтернативных соединений", - заявляет прокуратура Финляндии.

Уточняется, что обвиняемые свою вину во время предварительного следствия не признали. Более того, они заявили, что Финляндия не имеет юрисдикции по этому делу, поскольку места повреждения кабеля находятся за пределами финских территориальных вод.

Теперь Хельсинкский окружной суд должен определить дату слушания дела и, при необходимости, решить вопрос о юрисдикции Финляндии в этом деле.

Напомним:

Ранее сообщалось, что финскиевласти расследуют дело нефтяного танкера, который является частью теневого флота России, на предмет того, не перерезал ли он электрический кабель между Финляндией и Эстонией.

Финляндия получила разрешение удерживать задержанный танкер из "теневого флота", который повредил энергетический кабель и четыре кабеля связи в Балтийском море на прошлой неделе, постановил суд.

Финские власти заявили, что танкер "теневого флота" РФ Eagle S, который повредил подводные кабели в Балтийском море, непригоден для мореплавания.

Также сообщалось, что экипаж нефтяного танкера, которого подозревают в саботаже подводных кабелей в Балтийском море, готовился повредить другие кабели и трубопроводы, но судно задержали.