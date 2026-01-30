Посадовцю КМДА повідомили про підозру: приховав бізнес у Польщі

Служба безпеки України та прокуратура повідомили про підозру чиновнику Київської міської державної адміністрації, який приховав корпоративні права підприємства зі статутним капіталом у чотири мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

На сайті КМДА зазначено, що начальник управління торгівлі та побуту – Володимир Циба.

"Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва спільно з СБУ викрито та повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту – начальника управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА на умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що перебуваючи на посаді, чоловік умисно не вніс до декларації про майновий стан за 2024 рік інформацію про наявність у нього корпоративних прав підприємства зі статутним капіталом у чотири мільйона гривень, що здійснює господарську діяльність у республіці Польща.

Дії посадовця кваліфіковано як умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На цей час підозрюваний вже звільнений з посади, зазначено у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ в місті Києві та Київській області.

