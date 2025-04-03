Автомобільний холдинг Porsche SE може повернутись до оборонного бізнесу

Холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонної галузі.

Про це повідомляє Europäische Sicherheit & Technik.

Зазначається. що це один із напрямків, що розглядається після рекордного збитку у 2024 році – 20 млрд євро.

У 2024 році компанія інвестувала у виробника автономних дронів Quantum-Systems, що використовуються у військових цілях. На такі інвестиції виділено до 2 млрд євро.

Раніше Porsche вже мала досвід роботи у військовій промисловості: у 1958 році вона розробила танк Leopard 1 для Бундесверу та армійський позашляховик Porsche Typ 597. Тепер компанія обирає інвестиційний підхід замість розробки техніки самостійно.

Нагадаємо:

Porsche та Mercedes-Benz Group зазнають найбільших збитків від останнього торговельного рішення президента Дональда Трампа, яке може коштувати їм до $3,7 мільярда через нові мита США на імпортні автомобілі.

Porsche SE, найбільший акціонер Volkswagen, оголосила про плани розширити свої інвестиції після того, як компанія зазнала 20-мільярдного збитку через знецінення пакета акцій автовиробника.