Porsche і Mercedes можуть втратити мільярди доларів через мита Трампа

Porsche та Mercedes-Benz Group зазнають найбільших збитків від останнього торговельного рішення президента Дональда Трампа, яке може коштувати їм до $3,7 мільярда через нові мита США на імпортні автомобілі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Додаткові 25% мит, які почнуть стягувати з 3 квітня, можуть скоротити приблизно на чверть прогнозований операційний прибуток Porsche і Mercedes у 2026 році, за даними Bloomberg Intelligence.

Щоб компенсувати втрати, виробники можуть підняти ціни або збільшити виробництво в США.

Ці мита загрожують європейській автомобільній промисловості, яка залежить від експорту до прибуткового ринку США.

Найбільші ризики для німецьких автовиробників, оскільки вони постачають до США більше автомобілів, ніж у будь-яку іншу країну, зокрема високоприбуткові моделі з двигунами внутрішнього згоряння, такі як Porsche 911 та Mercedes S-Class.

Акції Porsche і Mercedes у Франкфурті знизилися на 5,7%, BMW AG – на 4,9%. Volkswagen AG, якому належать також Audi і Lamborghini, подешевшав на 4,3%, а акції Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc впали на 8,9% у Лондоні.

Останній крок Трампа – це "фатальний сигнал для вільної торгівлі, заснованої на правилах", заявила німецька асоціація автовиробників VDA, закликавши Брюссель домовитися з Вашингтоном.

Окрім найбільших автовиробників, мита також можуть завдати удару по виробниках автозапчастин, таких як Robert Bosch GmbH і Continental AG.

Більшість німецьких автовиробників мають заводи в США, де виробляють машини як для місцевих покупців, так і на експорт.

Оскільки Європейський Союз розглядає можливі заходи у відповідь, подальша ескалація торговельної війни може ще більше зашкодити галузі, яка вже стикається з високими витратами та слабким попитом.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі та запчастини. Акції компаній, що виробляють авто знизились.

У середу стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосить про введення мит на автомобільну промисловість.