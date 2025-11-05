Понад 900 тисяч українців відкрили ФОП автоматично – Мін’юст

Модернізація Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дозволила повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП. Сервісом скористалися 1 686 531 громадян.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

Міністерство зазначає, що продовжує цифровізувати сервіси для підприємців.

"Завдяки послідовній модернізації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП", – говориться у повідомленні.

Послуги для ФОП реалізовані на Порталі Дія.

"Сьогодні українці можуть відкрити власну справу, змінити дані чи закрити ФОП без участі державного реєстратора — лише за кілька хвилин онлайн", –зазначає міністерство.

Загалом від початку роботи сервісу послугами скористалися 1 686 531 громадян. Серед них:

- 913 546 — відкриття ФОП;

- 362 848 — внесення змін;

- 410 137 — закриття ФОП.

"Автоматизація цих процесів — ще один крок Мін'юсту до створення сучасної, зручної та прозорої системи державних сервісів для бізнесу", – говориться у повідомленні.

"Ми продовжуємо робити державні сервіси доступними для кожного. Відкриття, внесення змін або закриття власної справи сьогодні займає лише кілька хвилин — без черг, паперів та зайвих процедур", — зазначила заступниця Міністра юстиції з питань цифрової трансформації Ольга Рябуха.

"Це — приклад того, як цифрові технології вже сьогодні змінюють взаємодію громадян і держави", — додала вона.

Послугу реалізовано Міністерством юстиції України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України в межах програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо:

Раніше на порталі "Дія" можна протестувати нову категорію міжнародного Реєстру збитків для підприємців, які втратили бізнес через війну.

Нацбанк звернувся до Мінцифри з пропозицією змінити процедуру припинення діяльності ФОП, щоб унеможливити використання ФОПів у схемах із "дропами".

За 9 місяців 2025 року 1 648 фопів зареєстрували іноземці в Україні. Це на 10% менше, ніж за той самий період торік.