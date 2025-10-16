НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити "дроп-схеми"

Нацбанк звернувся до Мінцифри з пропозицією змінити процедуру припинення діяльності ФОП, щоб унеможливити використання ФОПів у схемах із "дропами".

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, сьогодні ФОП можна закрити автоматично. Регулятор пропонує перед припиненням підприємництва проводити попередній аналіз: перевіряти обороти та повноту сплати податків. Лише після такої перевірки, вважає він, слід дозволяти закриття.

Голова НБУ наголошує, що проблему "дропів" потрібно вирішувати комплексно. Найближчими тижнями до ВР можуть подати законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу "дропів" - ще один інструмент для протидії цьому явищу.

Пишний також попередив, що "дропи" застосовують не лише у фінансових махінаціях, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку та потенційно у терористичній діяльності.

Попри зусилля регуляторів, кількість виявлених "карток-дропів" наразі лишається стабільною: "Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тренду на зростання або зменшення немає", - сказав Пишний.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту".

У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.

Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень. Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500.

У жовтні 2024 року Нацбанк ввів ліміти на карткові перекази – 150 тисяч гривень на місяць, але менеджер "дроп"-схем заявив, що після цього картки для схем "клієнти" стали купляти більше через блокування.