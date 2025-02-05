"Українець усе з’їсть": Голова спілки молочників розповів про якість сирів з Польщі

Як правило, увесь польський сир, що лежить на полицях в магазинах України – з додаванням рослинних жирів.

Про це розповів голова Спілки молочних підприємств Арсен Дідур в інтерв'ю ЕП.

"Як ми ставилися до ринку Центральної Азії, не відправляючи туди сири, а сирний продукт, так поляки ставляться до нас: "Українець усе з’їсть", - розповів він.

Водночас він зазначив, що попри це, є ризик, що польський сир може "витіснити" український з полиці магазинів.

"З Польщею конкурувати важко, тому що вони штампують заводи. У них ефективність переробки достатньо висока. Плюс у них працюють програми державної підтримки на національному рівні і на рівні Євросоюзу. У нас це відсутнє", - додав Дідур.

Про те, чи зникнуть українські сири, чому ціни на молоко і масло ростуть, а пакування зменшується, читайте в інтерв'ю: "70% переробників "калампуцять" щось у хатах". Голова спілки молочників про корів, вартість масла і диктат супермаркетів

Нагадаємо:

Українцям краще не купувати молочні продукти на ринках, бо виробники часто нехтують тим, що додавати у склад продукції.