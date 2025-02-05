"Рослинні жири – найменше зло": стало відомо, що додають у молочку на базарах

Українцям краще не купувати молочні продукти на ринках, бо виробники часто нехтують тим, що додавати у склад продукції.

Про це розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур в інтерв'ю ЕП.

"Знаю на ринку різних вундеркіндів і розумію, на що вони здатні. Скажімо так: рослинні жири – це найменше із зол, що може бути в тій продукції", - повідомив він.

За його словами, для розкислення деякі виробники використовують соду, а для підняття білка - азот або сечовину.

"Молоко на ринку відрізняється відсутністю мікробіологічної чистоти та контролю за наявністю антибіотиків", - продовжив Дідур.

Він підкреслив, що купувати таке молоко – це об’єктивно ризикувати власним здоров’ям.

"У молоці від населення як мінімум мільйон соматичних клітин (мікробів). У молоці, яке приймається в Європейському Союзі від фермерів, повинно бути не більше 50 тисяч", - підсумував він.

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