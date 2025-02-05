"Украинец все съест": Председатель союза молочников рассказал о качестве сыров из Польши

Как правило, весь польский сыр, лежащий на полках в магазинах Украины - с добавлением растительных жиров.

Об этом рассказал глава Союза молочных предприятий Арсен Дидур в интервью ЭП.

"Как мы относились к рынку Центральной Азии, не отправляя туда сыры, а сырный продукт, так поляки относятся к нам: "Украинец все съест", - рассказал он.

В то же время он отметил, что несмотря на это, есть риск, что польский сыр может "вытеснить" украинский с полки магазинов.

"С Польшей конкурировать трудно, потому что они штампуют заводы. У них эффективность переработки достаточно высокая. Плюс у них работают программы государственной поддержки на национальном уровне и на уровне Евросоюза. У нас это отсутствует", - добавил Дидур.