"Украинец все съест": Председатель союза молочников рассказал о качестве сыров из Польши
Как правило, весь польский сыр, лежащий на полках в магазинах Украины - с добавлением растительных жиров.
Об этом рассказал глава Союза молочных предприятий Арсен Дидур в интервью ЭП.
"Как мы относились к рынку Центральной Азии, не отправляя туда сыры, а сырный продукт, так поляки относятся к нам: "Украинец все съест", - рассказал он.
В то же время он отметил, что несмотря на это, есть риск, что польский сыр может "вытеснить" украинский с полки магазинов.
"С Польшей конкурировать трудно, потому что они штампуют заводы. У них эффективность переработки достаточно высокая. Плюс у них работают программы государственной поддержки на национальном уровне и на уровне Евросоюза. У нас это отсутствует", - добавил Дидур.
О том, исчезнут ли украинские сыры, почему цены на молоко и масло растут, а упаковка уменьшается, читайте в интервью: "70% переработчиков "калампуцять" что-то в хатах". Глава союза молочников о коровах, стоимости масла и диктате супермаркетов
Напомним:
Украинцам лучше не покупать молочные продукты на рынках, потому что производители часто пренебрегают тем, что добавлять в состав продукции.