Польський оператор збільшує парк тепловозів для перевезень з Україною

Польський оператор PKP LHS планує придбати 12 тепловозів для перевезень з Україною: вони будуть обслуговувати перевезення на маршруті, який з'єднує прикордонний перехід Грубешів — Ізов зі Славкувом.

Про це пише Rail Insider.

За даними Sektor kolejowy, польський оператор PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa має намір виділити від 350 до 400 млн злотих на закупівлю 12 нових тепловозів для колії 1520 мм. Процес закупівлі планується наприкінці цього року.

PKP LHS, входить до державної групи PKP і керує ширококолійною залізницею між Польщею та Україною.

Як звертає увагу Rail Insider, конструкція локомотив має передбачати можливість майбутньої адаптації для роботи на колії 1435 мм.

Графік передбачає, що перші одиниці техніки надійдуть упродовж 36 місяців після вибору постачальника, а решта — до 2032 року.

Наразі парк рухомого складу PKP LHS налічує 77 локомотивів, 27 одиниць спеціальної техніки та 94 спеціалізовані вагони.

Як зазначає фахове видання, у PKP LHS раніше ухвалили рішення інвестувати у розширення бізнесу в очікуванні післявоєнного буму перевезень з Україною. У компанії повідомляли, що розраховують на розвиток інтермодального сегмента і розглядають можливість закупівлі нових локомотивів та платформ для контейнерів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща шукають рішення для розширення сухопутного експорту. Через нестабільну роботу чорноморських портів Україна наразі може вивозити альтернативними маршрутами лише третину необхідних обсягів агроекспорту.