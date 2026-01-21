Поляки планують страйкувати на КПП "Долгобичув – Угринів": коли це відбудеться

23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Про це повідомляє Державна митна служба з посиланням на інформацію польської сторони.

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

"Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня, 23 січня.

Прохання зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску", – зазначили митники.

Нагадаємо:

6 вересня о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика" (навпроти українських "Шегинь").