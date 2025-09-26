У Канаді працівники пошти оголосили загальнонаціональний страйк

Працівники Canada Post оголосили загальнонаціональний страйк після того, як канадський уряд закликав поштову компанію провести масштабну трансформацію з метою зміцнення її фінансів та модернізації діяльності.

Про це повідомила Канадська профспілка поштових працівників, предає Reuters.

"У відповідь на атаку уряду на нашу поштову службу та працівників, з цього моменту всі члени CUPW у Canada Post оголошують загальнонаціональний страйк", — заявила профспілка.

Canada Post заявила, що під час страйку її діяльність буде припинена, і що її клієнти можуть очікувати затримок.

"Корпорація розчарована тим, що профспілка вирішила посилити страйкову діяльність, що ще більше погіршить фінансове становище Canada Post", - йдеться в електронному листі, надісланому Reuters головною поштовою службою країни.

Раніше в четвер канадський уряд доручив Canada Post розпочати серйозні зміни в своїй діяльності, заявивши, що компанія стикається зі структурними проблемами, які призводять до збитків.

"Ця ситуація є нестійкою. Canada Post фактично є неплатоспроможною, і повторні фінансові вливання не є довгостроковим рішенням.

Необхідна трансформація, щоб забезпечити виживання Canada Post і захистити послуги, на які покладаються канадці", — йдеться в заяві уряду.

Уряд додав, що також переглядає процес підвищення вартості поштових марок.

Профспілка заявила, що в оголошенні міністра, відповідального за Canada Post, Джоела Лайтбаунда, не було надано чітких деталей щодо того, як зміни будуть впроваджені в організації.

Там тако додали, що рекомендації, які, серед іншого, включають переобладнання поштових скриньок у громадах, можуть призвести до значних втрат робочих місць і змін у стандартах доставки.

CUPW заявив, що, за його інформацією, Канадська пошта потребує часу до наступного тижня, щоб представити нові глобальні пропозиції.

