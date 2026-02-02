У Німеччині страйки працівників паралізували роботу громадського транспорту

Європейська правда

У кількох федеральних землях Німеччини оголошено страйк працівників транспортних компаній, через що робота громадського транспорту фактично зупинилась.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє tagesschau.

У щонайменше 16 землях Німеччини автобуси та трамваї курсуватимуть за обмеженим графіком через страйк, який у п'ятницю, зо січня, оголосила Об'єднана профспілка працівників послуг Німеччини Verdi.

У зв'язку з протестом автобуси, трамваї та метро залишатимуться у своїх депо багатьох муніципальних транспортних компаній. Низку рейсів без пасажирів проведуть задля того, щоб запобігти обмерзанню ліній електропередач.

Збої у роботі транспорту посилює і погода. За прогнозами метеорологічної служби Німеччини, у деяких регіонах очікується крижаний дощ та ожеледиця.

Страйк розпочався в регіоні в неділю ввечері у регіоні Рейнланд-Пфальці. В сусідній землі Саар автобуси та поїзди також повернулися до своїх депо близько 22:00.

Працівники муніципальних транспортних компаній вимагають скорочення робочого тижня та збільшення тривалості періодів відпочинку, а також підвищення надбавок за роботу в нічний час і у вихідні дні.