Польща блокує експорт української деревини: в чому причина

З 15 березня 2025 року на польсько-українському кордоні триває безпідставне блокування вантажів українських деревообробних підприємств.

Про це заявив голова "Асоціації деревообробних підприємств України" Павло Васильєв, коментар якого є в розпорядженні ЕП.

За його словами, польські митні органи без пояснень не пропускають продукцію, що створює загрозу для економічної стабільності галузі та всієї країни.

До Асоціації звернулись підприємства ТОВ "Уніплит", ТОВ "ОДЕК Україна", ТЗОВ "Вудленд Україна", які повідомили про неможливість транспортувати свою продукцію через кордон.

Васильєв наголосив, що польська сторона висловлює необґрунтовані підозри щодо походження деревини, хоча українські виробники надають усі необхідні документи.

Серед них, зокрема, контракти з філіями ДП "Ліси України", накладні на постачання деревини, лісорубні квитки, сертифікати походження, Декларації "EUTR", "OŚWIADCZENIА", "DECLARATION OF ORIGIN OF WOODEN PRODUCTS".

"Незважаючи на це, блокування триває, що ставить під загрозу експорт готової продукції переробки деревини та роботу тисяч українців" , - каже голова Асоціації.

За його словами, блокування експорту спричиняє цілий ряд проблем, серед яких фінансові втрати підприємств та бюджету України, ризик зупинки виробництв, відмова європейських партнерів від української продукції, масові скорочення працівників та зниження довіри до України як надійного експортера.

"Подібні дії Польщі вже мали негативний ефект у 2023–2024 роках, коли українські виробники втратили близько третини клієнтів у ЄС через непрозорі митні обмеження", - додає Васильєв.

На думку керівника "Асоціації деревообробних підприємств України", для вирішення проблеми необхідно здійснити ряд термінових дій.

По-перше, ініціювати переговори з польським урядом на рівні Кабміну для негайного розблокування експорту.

По-друге, надати доступ українським деревообробним підприємствам до своїх електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН), які знаходяться в єдиній державній системі електронного обліку деревини.

По-третє, забезпечити перший крок для імплементації EUDR – фіксацію GPS-координат місця заготівлі деревини, що дозволить чітко ідентифікувати законність її походження.

"Без прозорих механізмів контролю, таких як е-ТТН та GPS-фіксація заготівлі деревини, український лісопромисловий комплекс залишатиметься вразливим до зовнішніх обмежень та маніпуляцій", - додає Васильєв.

За його словами, вільне переміщення товарів через кордон – це не лише економічне питання, а й питання стабільності української промисловості та робочих місць.

"Україна має діяти на випередження, щоб унеможливити подібні торговельні бар’єри в майбутньому. АДПУ закликає уряд та всі зацікавлені сторони до негайної взаємодії задля вирішення цієї критичної ситуації", - підсумував голова асоціації.

Нагадаємо:

Деревопереробні підприємства за підсумками біржових торгів з поставкою у другому кварталі 2025 року законтрактували 94% ділової деревини, що є рекордним показником.