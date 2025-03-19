Деревопереробні підприємства рекордно замовили деревину

Деревопереробні підприємства за підсумками біржових торгів з поставкою у другому кварталі 2025 року законтрактували 94% ділової деревини, що є рекордним показником.

Про це повідомив директор департаменту лісових ресурсів державного підприємства "Ліси України" Олександр Жук, передає "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, продаж сосни становить 95%, ялини/ялиці - 98%, вільхи/берези викуплено на 100%.

Загалом лісопродукції продано на 7,5 млрд грн.

Жук повідомив, що план заготівлі на 2025 рік становив 12,5 млн куб. м деревини (у 2024 році фактично було реалізувано 12,4 млн куб. м, у 2023 році – 11,7 млн куб. м), однак з огляду на високий попит "Ліси України" готово до значного збільшення заготівлі.

Наразі в структурі заготівлі ДП "Ліси України" 65% припадає на деревину хвойних порід та 35% – на листяні породи.

Реалізація 77% деревини у 2024 році відбувалась через біржові торги та систему електронних закупівель Prozorro, ще 23% було реалізовано населенню та соціальній сфері.

Нагадаємо:

Чотири учасника організованої групи, яка незаконно зрубала ліс на території Брустурянського лісомисливського господарства на Закарпатті, отримали підозру.