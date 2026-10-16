У Києві поліція викрила зловживання керівників об'єднання роботодавців, які завдали 9,6 мільйона гривень шкоди підприємствам нафтогазової галузі.

Про це повідомили у поліції Києва.

"Голова галузевої федерації роботодавців нафтогазової галузі та уповноважена особа від регіонального її осередку — організували виведення коштів, призначених для розвитку нафтогазового сектору", – говориться у повідомленні.

Об'єднання представляє інтереси найбільших підприємств галузі, які фінансують його діяльність.

Зловмисники фальсифікували рішення президії, завели підконтрольні організації та продовжили свої повноваження до 2030 року, стверджує поліція.

"Створену громадську організацію очолила близька особа голови галузевої федерації роботодавців — представник полтавського осередку. Саме через цю ГО могли виводити кошти федерації", – говориться у повідомленні.

Для реалізації злочинного задуму її керівник звернувся до голови об'єднання з проханням надати 21 млн грн безповоротної фінансової допомоги нібито для виконання статутних завдань.

"Ця сума була виведена двома платежами — 5 та 16 млн грн. Гроші поклали на депозит, а відсотками розпоряджалися на власний розсуд. Підприємства про перерахування коштів сторонній громадській організації належним чином не повідомлялися", – розповіли у поліції.

Аналіз банківських операцій засвідчив, що понад 9,5 млн грн із другого платежу були сформовані за рахунок цільових внесків трьох великих підприємств нафтогазового сектору.

"Ці кошти використали без належного повідомлення компаній, які їх надали, та всупереч визначеним цілям фінансування", – стверджує поліція.

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