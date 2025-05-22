У "Лісах України" незаконно встановили майнінгову ферму: АРМА її продаватиме

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продаватиме майнінгову ферму, незаконно встановлену в приміщеннях філії держпідприємства "Ліси України".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Майнінг ферма — це спеціалізований центр, де за допомогою потужних комп'ютерів отримується криптовалюта, така як Bitcoin чи Ethereum.

Личаківський райсуд м. Львова передав АРМА в управління арештоване технічне обладнання для видобутку криптовалют, що використовувалося у філії "Лісів України".

Згідно з матеріалами досудового розслідування, посадові особи однієї із філій ДСГП "Ліси України" організували незаконну діяльність майнінгових центрів у службових приміщеннях лісництв.

Експертиза засвідчила справність пристроїв та їх здатність здійснювати майнінг криптовалют.

"АРМА вже готує конкурсну процедуру з відбору суб’єкта реалізації арештованого обладнання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило аукціон з відбору управителя російською часткою одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "ВЕНТА.ЛТД", що належала російським власникам. Агентство перевіряє учасників.