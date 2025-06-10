"Початок масштабного проєкту": на Львівщині збудують елеватор на 30 тисяч тонн зерна та сухий порт

На Львівщині збудують елеватор, який зможе одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна, а також сухий порт.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Це початок масштабного проєкту, який передбачає сотні зерносховищ по всій Україні, мережу сухих портів, сучасні логістичні хаби, заводи глибокої переробки, біокластери, нові можливості для експорту й технологічне оновлення агросектору. Стартуємо зі Львівщини", – написав він у Facebook.

Козицький повідомив, що Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Белзька міська рада та AgHoldCo підписали меморандум про початок співробітництва.

Він наголосив, що зведення елеватора та сухого порта у Львівській області дасть роботу людям, допоможе зменшити витрати на доставку зерна та посилить продовольчу безпеку регіону. Крім того, малим і середнім фермерським господарствам буде легше зберігати зерно.

За словами очільника ОВА, фінансування проєкту бере на себе AgHoldCo, Inc за підтримки інвестиційного фонду UAF Partners.

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За останні три роки українські аграрії втратили значну частину техніки. За даними Інституту аграрної економіки, у 2024 році сільгосппідприємства мали на 22% менше тракторів, на 13,5% менше комбайнів, на 12% менше плугів, ніж у 2021-му.