Українські аграрії значно менше забезпечені технікою, ніж до війни
За останні три роки українські аграрії втратили значну частину техніки.
Про це пише видання "Латифундист".
Забезпеченість технікою скоротилася практично за всіма позиціями, повідомляє "Латифундист".
За даними Інституту аграрної економіки, у 2024 році сільгосппідприємства мали на 22% менше тракторів, на 13,5% менше комбайнів, на 12% менше плугів, ніж у 2021-му.
Паралельно відбувається згортання вітчизняного агромашинобудування: за останні 10–15 років виробництво тракторів в Україні зменшилось у 18 разів, плугів — у 11,1 разу, культиваторів — у 7,8 разу, сівалок — у 5,7 разу, а косарок — у 17 разів.
Частка української техніки на внутрішньому ринку скоротилась з 52% у 2012 році до 20,5% у 2023-му.
Попри скорочення імпорту, залежність від іноземної техніки залишається високою. У 2024 році аграрії закупили імпортних машин на 988,7 млн дол, з них тракторів на 404 млн дол, зернозбиральних комбайнів — на 159 млн дол.
Завдяки державній програмі компенсації вартості української техніки, яка після паузи в 2022–2023 роках торік була відновлена, у 2024 році аграрії закупили майже 300 тракторів і близько 3 тис. одиниць посівної й ґрунтообробної техніки, повідомив , член-кореспондент НААН Олександр Захарчук.
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