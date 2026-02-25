Уманська пивоварня вийшла на ринок Польщі

Українська пивоварня "Уманьпиво" вийшла на ринок Польщі і за минулий рік експортувала до країни понад 848 тисяч літрів напоїв.

Про це йдеться у пресрелізі компанії "Уманьпиво".

"За минулий рік пивоварня "Уманьпиво" експортувала до Польщі понад 848 тис. літрів напоїв. Це дорівнює близько 56 вантажівкам продукції", – говориться у повідомленні.

Продукцію української пивоварні продають у мережах магазинів BestMarket та LUBART Keg Market у Варшаві, Кракові, Лодзі, Торуні, Познані, Щецині, Катовіце, Гданську та інших містах країни.

На польському ринку представлений майже весь асортимент української пивоварні, яка виробляє класичне та крафтове пиво, сидр та лимонад.

"Споживачі за кордоном надають перевагу знайомим смакам – тому переважно вибирають традиційні сорти пива. Крафтові новинки складають на цьому ринку невелику частку – близько 1% від експортованого асортименту", – зазначив Олег Бахтін, менеджер з експортних продажів "Уманьпиво".

За його словами, Польщу обрали для експансії через географічну близькість, роль логістичного хабу для ЄС та значну українську діаспору.

Нагадаємо:

У січні-березні 2025 року в Україні виробництво пива зросло на 6,9% порівняно з аналогічним періодом торік.

У 2024 році українці витратили на пивні напої на 7 млрд грн більше, ніж у 2023. Дохід пивоварної галузі склав 46,3 млрд грн.

Раніше данська компанія Carlsberg Group пообіцяла інвестувати в український бізнес близько двох мільярдів гривень. Згодом повідомлялося, що Carlsberg інвестувала майже 400 млн данських крон за чотири роки війни в Україні.