Українці за рік збільшили витрати на пиво на 7 мільярдів

У 2024 році українці витратили на пивні напої на 7 млрд грн більше, ніж у 2023. Дохід пивоварної галузі склав 46,3 млрд грн.

Про це повідомляє платформа великих даних VKURSI.

Згідно з рохрахунками, середня споживча ціна на пиво вітчизняного виробництва складала 32,8 грн у 2023 році і зросла до 34,1 грн у 2024 році за 0,5 л.

"Загальний дохід галузі склав 46,3 млрд грн, що на 17,5 % більше порівняно з 2023 роком (39,4 млрд грн) і на 53% перевищує обсяг 2022 року (30,2 млрд грн). Таке зростання свідчить про поступове відновлення споживчого попиту, адаптацію підприємств до складного економічного середовища та часткову стабілізацію внутрішнього ринку", – йдеться в дослідженні.

Водночас сукупний прибуток у 2024 році склав 2,5 млрд грн, що співмірно з фінансовим результатом 2023 року. Натомість у 2022 році збитки галузі становили 699 млн грн.

За даними платформи, лише дві компанії отримали прибуток понад 1 мільярд гривень, три компанії — від 100 мільйонів, ще десять — від 10 до 100 мільйонів гривень. При цьому 84% загального прибутку галузі забезпечила компанія, зареєстрована в Запоріжжі.

"Попри близькість до лінії фронту та регулярні повітряні тривоги, компанії, зареєстровані в Запорізькій області, згенерували найбільший загальний прибуток у розмірі 2,2 млрд грн. Це пов’язано з розташуванням у регіоні підприємства ПрАТ "Карлсберг Україна", яке стало лідером за прибутком у 2024 році", – зазначають аналітики.

Суттєві результати також зафіксовано в Харківській (177 млн грн), Київській (146 млн грн), Тернопільській (126 млн грн) та Хмельницькій (88 млн грн) областях.



